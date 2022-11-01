استمرار حبس متهم لسرقته سيارة في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة نصف نقل بأسلوب "توصيل الأسلاك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من احد المواطنين، مقيم بمحافظة القليوبية باكتشافه سرقة سيارة "نصف نقل" ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم العثور على السيارة المشار إليها وتحديد مرتكب الواقعة احد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب كسر الكالون وتوصيل الأسلاك والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.