نقل تلاميذ مدرستين ابتدائيتين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، نقل تلاميذ مدرستين ابتدائيتين بدمنهور، إلى مدرستين مجاورتين لهما، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بهما بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية.

وتقرر نقل مقر الدراسة بمدرسة محمد فريد المطورة الابتدائية بدمنهور إلى مدرسة الحسين للتعليم الأساسي بداية من يوم السبت المقبل والحضور فترة مسائية من الساعة 12 ظهرا.

كما تقرر نقل مقر الدراسة بمدرسة مدينة النصر الابتدائية بدمنهور إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني بداية من يوم السبت المقبل والحضور فترة مسائية.