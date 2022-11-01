السائق فر هاربًا.. سيارة نقل تصدم "كارو" وتصيب 3 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصيبت سيدة و اثنين آخرين بجروح وكسور متنوعة، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعربة "كارو" بأحد الطرق الفرعية لقرية منشأة الذهب بمركز المنيا وفر سائق السيارة هارباً.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم (6475 ا م ن)، ربع نقل، بعربة كارو يقودها مزارع، بطريق قرية منشية الذهب البحرية في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أنه وقع بسبب السرعة الزائدة من سائق السيارة الربع نقل، الذي فر هاربا عقب وقوع الحادث، مما أسفر عن إصابة كل من: رجب عبد الحميد 52 عاما، سحر ضاحي 45 عاما، وشخص ثالث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد وضبط السائق الهارب، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.