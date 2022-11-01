شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يثير الجدل بصورة لأبنتيه فى زي تنكري إحتفالًا بالهالوين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الجدل، بعدما نشر صورة لأبنتيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بلبس تنكري إحتفالًا للهالوين، ولاقي هذا التصرف غضب كبير من الشعب المصري، خاصة أن هذا العمل يتنافي مع القيم الإسلامية للمسلمين ويعكس صورة سيئة عن أحد رموز العرب فى عالم كرة القدم.

وأظهر الناس سخريتهم وغضبهم الشديد من اللاعب بعدما قام بنشر هذه الصورة مباشرة، الشئ الذي أثار إستياء رواد السوشيال ميديا بصورة كبيرة، الأمر الذي دفع بعض الجماهير لتوجيه هجوم قاسي على اللاعب، فى الوقت الذي لم يحتفل بهذه المناسبة بعض لاعبي القارة السمراء المسلمين أمثال السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.



أسباب الغضب الشديد من تصرف اللاعب!

ويري قطاع كبير من الجماهير أن اللاعب تأثر بالمعتقدات الغربية فى الفترة الأخيرة، لا سيما أن هذه الواقعة ليست الأولي التى يلقي اللاعب كم كبير من الإنتقادات، حيث أنه قام بتوجيه رسالة نعي إلى حاكمة بريطانيا إليزابيث منذ أسابيع قليلة أثر وفاتها، والتى عرفت بكرهها الشديد للبلاد العربية.



كيف رأي الداعمين للاعب هذا الموقف؟

ورأت فئة قليلة آخري أن اللاعب لم يرتكب خطئًا جاسمًا بهذا التصرف، مما يجعل الأمر لا يستدعي كل هذا الإنتقاض للاعب، خاصة أنه قام بالإحتفال بالهالوين مع أسرته فقط، ولم يذهب لأي ملهي ليلي أو يحتفل بهذه المناسبة فى شوارع بريطانيا مثلما يفعل الكثيرين.