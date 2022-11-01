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الدفاع المدني تعلن اخماد قرابة 30 حريقاً خلال 24 ساعة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "واجبات مفارزنا المنفذة خلال 24 ساعه الماضي في عموم المحافظات كانت كالتالي:-
عدد حوادث الحريق بلغت( 27) حادث حريق
عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( لايوجد)
عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث ( لايوجد)
واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة (لايوجد)
عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث (لايوجد )

وبينت، أن "اهم الحوادث المسجلة خلال 24 هي كالتالي :-
محافظة المثنى: فرقنا أخمدت حريقاً اندلع داخل مساحات من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى دون تسجيل إصابات بشرية.

محافظة صلاح الدين: فرق إنقاذ في محافظة صلاح الدين تنتشل بقايا عظمية مجهولة الهوية من منطقة بيجي داخل المحطة الحرارية تعود لعصابات داعش الإرهابية.


محافظة نينوى: اخماد حريق داخل دار سكن بمنطقة حي العروبة في مركز محافظة الديوانية دون تسجيل إصابات بشرية .

محافظة ذي قار: اخماد حريق اندلع داخل بستان في منطقة الشمامره بالقرب من نهر الفرات دون تسجيل إصابات بشرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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