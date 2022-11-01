انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء "فتاك" في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في بيروت، إن لبنان يشهد تفشي الكوليرا في جميع المحافظات بلبنان، وتم تحديد سلالة الضمة الكوليرية المنتشرة حاليا، واتضح أنها من النمط المصلي "El-Tor Ogawa 01"، وهو مشابه للنمط المنتشر في سوريا.وأشار ممثل المنظمة في لبنان، الدكتور عبدالناصر أبوبكر، إلى أن الوضع هش في لبنان، الذي يكافح لمواجهة أزمات أخرى سياسية واقتصادية.

وأوضح أبوبكر أنه على الرغم من أن الكوليرا مرض فتاك، إلا أنه يمكن الوقاية منه من خلال اللقاحات وتوفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، كما يمكن العلاج منه بتعويض السوائل عن طريق الفم أو المضادات الحيوية للحالات الأكثر شدة.