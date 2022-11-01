شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة العامة لمجلس النواب تناقش اليوم 14 طلب مناقشة عامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، موعدا لمناقشة عددا من طلبات المناقشة العامة منها:

- طلب من النائب أحمد حمدى خطاب عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية.

- طلب من النائب أحمد حمدى خطاب عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين.

- طلب من النائبة منال هلال عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية

- طلب من النائب عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن إنفاذ قانون التصالح

- طلب من النائب عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن ضبط المنظومة العمرانية وإصدار تراخيص البناء

- طلب من النائب أشرف المقرحى عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مخالفات حرق قش الأرز.

- طلب من النائب محمد الصمودى عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعى القطن المصرى

- طلب من النائب يحيى كدوانى عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحرى.

بالإضافة إلى 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة آيات الحداد وموضوعاتها كالتالى:

- سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

- سياسة الحكومة بشأن رفع وعى الشباب تجاه ترشيد استخدام المياه.

- سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية.

- سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.

- سياسة الحكومة بشأن نشر التوعية القانونية تجاه الجرائم الالكترونية.

- سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان فكريا وثقافيا والحفاظ على الهوية المصرية.