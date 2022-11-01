دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينة لشهر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين، صباح اليوم الثلاثاء، صرف السلع التموينة لـ64 مليون مواطن مصري مقيدون على 22 مليون بطاقة تموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ولم تشهد أي سلع من السلع المقررة على بطاقات التموين أي زيادات خلال شهر نوفمبر، حيث يتم البيع بنفس أسعار الشهر الماضي دون زيادات على أسعار السكر أو الزيت أو السلع الأخرى.

كما يصرف 36 مليون مواطن الدعم الإضافي بواقع 100 جنيه لكل أسرة وذلك حتي ثلاث أسر علي البطاقة في إطار القرارت الإضافية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بداية من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 30 يونيو 2023.