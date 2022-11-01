أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر إلى الأحد 6 نوفمبر ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

الثلاثاء 1 نوفمبر

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء و شمال الصعيد.

وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%.

الأربعاء 2 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 3 نوفمبر

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

من الجمعة 4 نوفمبر إلى الأحد 6 نوفمبر

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.