بايدن يحذر من فرض قيود على شركات الطاقة بأمريكا ما لم تقم بزيادة الإنتاج



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أش أ):

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، شركات الطاقة في بلاده، من إمكانية فرض ضرائب مرتفعة على أرباحها الضخمة، ما لم تقم بزيادة الإنتاج، سعيا لخفض أسعار الوقود، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وقال بايدن - في تصريحات صادرة عن البيت الأبيض - إن الشركات لم تجن الأرباح نتيجة لإنجاز مبتكر قامت به، وإنما بسبب الحرب الأوكرانية، محذرا كذلك من فرض قيود على عمل تلك الشركات، لكنه لم يحدد طبيعة هذه القيود، والتي ستحتاج موافقة من الكونجرس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا يأتي بينما بدأ المواطنون الأمريكيون يواجهون تزايدا في أسعار الوقود، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 نوفمبر، ضمن سلسلة من الفعاليات التي دأب بايدن أن يستخدم فيها نبرة حماسية وهو يستعرض سياساته وجهود إدارته لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس الأمريكي قد حاول على مدى الفترة الماضية الضغط على رؤساء شركات الطاقة إلى زيادة الإنتاج، بعد الأرباح الطائلة التي حققتها شركاتهم، بما يؤدي إلى خفض الأسعار، وأكد لهم ضرورة تجنب المصالح الشخصية من أجل مصلحة مستهلكي منتجاتهم ولخدمة المجتمع والوطن بوجه عام.