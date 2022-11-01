ننشر تفاصيل الطرح التكميلى لقطع الأراضي السكنية.. أماكن وشروط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح تكميلي لقطع الأراضي السكنية في مدن الصعيد الجديدة، السابق الإعلان عنها يونيو الماضي.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد سيكون خلال شهرين ممن الآن، حيث سيتم اتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد على الموقع الإلكترونى فور الإعلان عن الطرح

وتتنوع المشروعات التي سيتم طرحها بين أراضي إسكان متوسط وإسكان متميز إسكان أكثر تميزًا بمدن الصعيد الجديدة.

عدد الأراضي المقرر طرحها يصل إلى 19 ألف قطعة أراض موزعة على أنواع الأراضي، على أن تكون الأولوية للمتقدمين في الإعلان السابق ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

وشهد الطرح السابق 3677 قطعة أراض، تم توزيعهم على 3 أنواع من الأراضي جاءو على النحو التالي:

أولا.. أراضي الإسكان المتوسط: سيتم طرحها بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).

ثانيا.. أراضي الإسكان المتميز، سيتم طرحها بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

ثالثا.. أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد ۱۷۷ قطعة بمدن ( أسوان الجديدة - سوهاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - وأسيوط الجديدة - المنيا الجديدة ).

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