"جرينبيس" تنتقد برنامجا حكوميا ألمانيا بشأن حماية المناخ



محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-( د ب أ):



انتقدت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) المعنية بالدفاع عن البيئة، مشروع برنامج حكومي ألماني لحماية المناخ ووصفته بأنه غير كاف وظهرت تفاصيله يوم الإثنين عبر مصادر في وزارة الاقتصاد.

ولم يكن برنامج حماية المناخ التابع للحكومة الاتحادية متماشيا مع هدف منع ظاهرة الاحتباس الحراري من رفع درجة حرارة العالم بمقدار 5ر1 درجة مئوية ، حسبما قال المدير الإداري لمنظمة جرينبيس مارتن كايزر لشبكة "آر إن دي" الإخبارية الألمانية في تصريحات نشرت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وفقا للنقاط الرئيسية التي أصبحت معروفة يوم الاثنين ، لا يزال يتعين تقليل غازات الدفيئة في قطاع النقل بمقدار 118 إلى 175 مليون طن بحلول عام 2030. ويبدو أن التدابير المدرجة في المشروع لا تشمل ذلك حتى الآن.

ودعا كايزر إلى إلغاء محركات الاحتراق في وقت مبكر وحث أيضا على وضع حد أقصى للسرعة وزيادة رسوم الترخيص للسيارات ذات محركات الاحتراق.

وفي مؤتمر المناخ في باريس في عام 2015 ، حدد المجتمع الدولي لنفسه هدف إبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة ، ويفضل أن يكون أقل من 5ر1 درجة.

وتردد أن الحكومة الألمانية تخطط لاعتماد برنامج المناخ في وقت لاحق من هذا الشهر. وتريد الحكومة التأكد من أن ألمانيا لا تزال تحقق أهدافها المناخية، وخاصة خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 65% بحلول عام 2030.