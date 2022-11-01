وكالة الطاقة الذرية تبدأ عمليات تفتيش في أوكرانيا للتحقق من مزاعم "القنبلة القذرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف -( د ب أ):

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إنها بدأت تفتيش موقعين في أوكرانيا تقول روسيا إنه يجري العمل فيهما على "قنبلة قذرة".

ونقلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مديرها العام رافاييل جروسي قوله إن المفتشين بدأوا أنشطة التحقق في المواقع وسيكملون قريبا المهمة التي نظمت بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الهدف من "أنشطة التحقق" هو الكشف عن الأنشطة والمواد النووية غير المعلنة المحتملة المتعلقة بتطوير ما يسمى بالقنابل القذرة.

ويزعم الكرملين أن كييف يمكن أن تسقط قنبلة قذرة، وهي قنبلة تقليدية تحتوي على مواد مشعة، على أراضيها كعملية تتم تحت راية زائفة تهدف إلى تشويه سمعة موسكو. ورفض حلفاء كييف بشدة هذا الادعاء ووصفوه بأنه دعاية لا أساس لها من الصحة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحكومة في كييف تريد "تغطية آثار بناء "قنبلة قذرة"، مدعيا أنه يعرف أيضا تقريبا أين يجري البناء. ونفت كييف بشدة هذه المزاعم وطلبت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بانتظام بتفتيش المرافق النووية المدنية في أوكرانيا وحول العالم لضمان عدم إساءة استخدام أي مواد انشطارية لأغراض عسكرية.