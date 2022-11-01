شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقبال كبير على انتخابات الكونجرس.. أكثر من 20 مليون بطاقة تصويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدلى الناخبون الأمريكيون بأكثر من 20.7 مليون بطاقة اقتراع في التصويت المبكر بـ46 ولاية، في إطار انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ووفقا لبيانات شبكة "إديسون ريسيرش"، تجاوزت ثلاث ولايات حاجز المليوني بطاقة اقتراع، حيث صوت أكثر من 2.8 مليون ناخب بأصواتهم في تكساس، بينما أدلى أكثر من 2.6 مليون ناخب بأصواتهم في الاقتراع المبكر في فلوريدا وأكثر من 2.1 مليون في كاليفورنيا.

واستقبلت ولاية جورجيا أكثر من 1.6 مليون بطاقة اقتراع، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية خامس ولاية تستقبل أكثر من مليون بطاقة اقتراع، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتشكل ولاية جورجيا ساحة للعديد من السباقات المحتدمة هذا العام، بما في ذلك المنافسة على منصب الحاكم، حيث يواجه الحاكم الجمهوري بريان كيمب منافسه في الانتخابات السابقة الديمقراطي ستايسي أبرامز.

فيما تحتدم المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين الجمهوري هيرشل ووكر والسيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك، وهي المعركة الثنائية التي يتوقع أن تحدد الأغلبية في مجلس الشيوخ العام المقبل.

وفي ولاية كارولينا الشمالية، تتميز الانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ بالولاية بمنافسة شرسة بين الديمقراطية شيري بيزلي، التي ستصبح أول سيناتور سوداء للولاية إذا تم انتخابها، والنائب الجمهوري تيد باد الذي يحظى بدعم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت بيزلي في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "الولاية بحاجة إلى سيناتور قادر على التعامل مع التضخم"، لكنها تجنبت الإجابة على سؤال عما إذا كانت راضية عن كيفية تعامل الرئيس جو بايدن والديمقراطيين مع التضخم، كما تعهدت بالنضال من أجل حقوق الإجهاض، والتي وصفتها بأنها "قضية كبيرة حقيقية".

وفي فلوريدا، يحاول الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس الفوز بولاية ثانية وسط حديث عن مساعيه للترشح للانتخابات التمهيدية للرئاسة ومنافسة ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري.

كما يخوض السيناتور الجمهوري ماركو روبيو السباق على مقعد مجلس الشيوخ حيث يسعى لولاية ثالثة ضد السيناتور الديمقراطي فال ديمينجز في الولاية.