شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نهائي دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة بين الدقهلية والعمال والفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتفصلنا، على نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة لعام 2022، بعد منافسات شرسة وقوية ومثيرة، أمتدت من المرحلة الأولى على مستوى الوحدات الحزبية حتى الوصول للوحدات المركزية لكل محافظة، حيث إمتد لأكثر من شهرين تنافس خلالها 9165 فريقًا، وننتظر فقط التعرف على الفريق المتوج بلقب النسخة الرابع من دوري مستقبل وطن وذلك خلال المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام غدٍ الثلاثاء، بمجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر، أن يشارك بمراسم المباراة النهائية، وزراء ومحافظين ومسئولون والإعلام ونجوم كرة القدم المصرية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئةالبرلمانية بمجلس النواب، فضلًا عن قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وعددًا من القيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن تقام مساء غدا الثلاثاء، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري مستقبل وطن حيث يواجه فريق الدقهلية "الإعلام"، وفريق العمال والفلاحين.

وكان شهد يوم الجمعه الماضية، استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الرابع من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب، تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وضمت في عضويتها المهندس محمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية.

وتحصد المراكز الأربعة الأولى جوائز قيمة حيث يحصل المركز الأول على ميداليات ودرع و500ألف جنيه، والمركز الثانى ميداليات و250 ألف جنيه، والثالث ميداليات و150 ألف جنيه، والرابع شهادات تقدير ومائة ألف جنيه.

الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، قد أطلق صافرة انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى "مستقبل وطن لكرة القدم" في موسمه الرابع بكافة المحافظات، والذى أعلن عنه المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، انطلاقه رسميًا في 5 سبتمبر 2022، ويستمر لمدة شهرين.