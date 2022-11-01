شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تناقش اتفاقية دولية لتحديث السكة الحديد "الأقصر - السد العالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع الماضى برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة، وقال النائب أحمد سعد نويصر، إن نجاح اللجنة هو نجاح للنواب فى دوائرهم وبالتالى يجب الاهتمام بالتوصيات التى تصدر عن اجتماعات اللجنة الخاصة بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب ونسبة تنفيذها.