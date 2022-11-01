شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سياحه النواب: طالبت مصطفى مدبولي بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مساء اليوم، في اجتماع رئيس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وتطرقت النائبة نورا علي، خلال الاجتماع، إلى مجموعة من الملفات الداعمة لتطوير خريطة الاستثمار السياحي، وحصول مصر على نصيبها العادل من السياحة الدولية.

وطالبت نورا علي، -بحسب بيان صادر عنها -رئيس الوزراء بضرورة العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى ضرورة إضافة حوافز استثمارية لبعض المناطق الجغرافية مثل الساحل الشمالي، وذلك لإضافة غرف فندقية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لزيادة معدلات الجذب.

كما ناشدت رئيس اللجنة، الدكتور مصطفى مدبولي، بتقسيط الغرامات والفوائد المتراكمة على الفنادق بمناطق (طابا دهب نويبع) لدعمها على الاستمرارية والعمل.