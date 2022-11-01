شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش توريد محصول القطن للشركات وإعادة النظر فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص أرض مدرسة جزيرة البيهو سمالوط محافظة المنيا.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تباطؤ وتيره أعمال تطهير قنال برمبال الملاحي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن عدم إدراج كوبريين (عزب القنال والعكارى) الواقعين عليها ضمن المبادرة الرئاسية لمشروع حياة كريمة لإحلالهما وتجديدهما.

وتختتم اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن حاجة أهالي مركز أبو نجاح محافظة الشرقية لتغطية ترعة هلا لأنشاء محور مروري بمحيط مركزي الزقازيق ومنيا القمح، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر منير، بشأن عدم البدء في أعمال إحلال وتجديد كباري (عزبة علوبة، وعزبة نصير، وأبو يوسف) بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ رغم إدراجها بخطة الاحلال والتجديد بإدارة صرف غرب كفر الشيخ منذ عام 2021 مما يهدد حياة المواطنين.