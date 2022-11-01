استكمل رحلته مصابًا.. سائق قطار شربين: "خفت على الركاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كان خالد الخطيب، سائق قطار رقم 500 إكسبريس شربين/ طنطا، قادمًا من محطة شربين متجهًا إلى محطة كفر الشيخ، قبل أن يتعرض لهجوم مجموعة من الصبية قبل دخوله بالقطار إلى محطة بلقاس في محافظة الدقهلية، وقد أسفر ذلك عن إصابته في عينيه، وهو أمر كان يستدعي إسعافه، لكنه أصر على استكمال رحلته التي وصلت إلى مستقرها في موعدها.

في حديثه لمصراوي، يروي "الخطيب" تفاصيل الحادث فيقول: "الحكاية كلها بدأت بمجموعة من الصبية تجمعوا على جانبي القطار قبل أن يبدأوا في رشقه بالحجارة، التي هشم بعضها زجاج كبينة القيادة، وأحدثت إصابتي".

أصيب "الخطيب" بجرح قطعي في العين اليسرى، وقرحة في اليمنى نتجت عن تجمع دموي بفعل ارتطام حجر طائش برأسه.

لحظتها، أصيب مساعده بالهلع. "شاف الدم اتفزع، بس أنا قلتله اقفل الشبابيك الجانبية وهنكمل الرحلة".

يقول: "خفت حد من الركاب يتصاب وفضّلت الوصول لأقرب محطة وطلب الإسعاف والتعامل مع الموقف بشكل رسمي".

الخطيب بردة فعله لم ينقذ رحلته فقط وإنما حركة القطارات بالكامل على خط شربين/ طنطا، كونه خطًا فرديًا، توقف أي قطار به يوقف الحركة كاملة.

يعمل "الخطيب" في هيئة السكك الحديدية منذ 31 عامًا. يقول: "اعتدت مواجهة تلك المشاكل والسيطرة عليها.. أنا مسؤول عن أرواح مواطنين على متن قطار.. ومهمتي أن يصلوا بسلام دون مشاكل".