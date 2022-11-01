موسكو: ضربنا منشآت للطاقة في أوكرانيا «بأسلحة فائقة الدقة»

31 أكتوبر , 2022 منشآت للطاقة في أوكرانيا (أ ف ب). أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين أن روسيا قصفت منشآت طاقة في أوكرانيا «بأسلحة فائقة الدقة»بعدما أشارت كييف إلى «هجوم كثيف» أدى خصوصاً إلى انقطاع المياه والكهرباء. وفي بيان، قالت الوزارة إن القوات المسلحة الروسية «تواصل ضرباتها بأسلحة فائقة الدقة وبعيدة المدى على القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. كل الضربات بلغت هدفها. كل الأهداف المحددة أصيبت».

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