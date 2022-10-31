شكرا لقرائتكم خبر ألمانيا تلوح بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه من المحتمل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بسبب التعامل الحاد من جانب السلطات الإيرانية مع الحركة الاحتجاجية في إيران.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني تم بثها أمس الأول، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر «أوضحت في الأسبوع الماضي أننا نعد حزمة عقوبات أخرى وأننا سنبحث في الكيفية التي يمكن لنا بها أن ندرج الحرس الثوري أيضا كمنظمة إرهابية».

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني غير مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.