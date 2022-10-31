ألمانيا تلوح بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

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وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني تم بثها أمس الأول، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر «أوضحت في الأسبوع الماضي أننا نعد حزمة عقوبات أخرى وأننا سنبحث في الكيفية التي يمكن لنا بها أن ندرج الحرس الثوري أيضا كمنظمة إرهابية».يذكر أن الحرس الثوري الإيراني غير مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
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