شكرا لقرائتكم خبر مجزرة حوثية بحق أطفال تعز و21 ألف حالة انتهاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أنهى مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، زيارة جديدة للعاصمة العمانية مسقط، لبحث فرص تجديد الهدنة الإنسانية المنتهية مطلع الشهر الحالي، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من هجماتها على مدينة تعز، وصعدت من جرائمها بحق الأطفال والمدنيين.

وقال مكتب المبعوث في تغريدة له على تويتر، إن غروندبرغ ختم زيارته إلى مسقط، التقى خلالها كبار المسؤولين في سلطنة عمان، ورئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام.

في المقابل توفي طفل متأثرا بإصابته بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي بعد ساعات من مقتل والده بالحادثة نفسها أمس، في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي إن سامي سهيم (3 سنوات) توفي متأثرا بإصابته التي أصيب بها نتيجة سقوط قذيفة حوثية على منزلهم، في حي المطار القديم غربي مدينة تعز، وقتل الطفل بعد ساعات من مقتل والده سهيم العامري (35 عاما)، وإصابة ابن عمه أمير العامري (سنتان) في قدمه وبترها.

وأصيب 3 أطفال من أسرة واحدة جراء قذيفة مدفعية حوثية، أثناء عودتهم من المدرسة في منطقة المطار القديم، وهم: محمد المجنحي (10 أعوام) وبترت قدمه، وبدر المجنحي (8 أعوام) بترت رجله أيضا، وهاشم المجنحي (9 أعوام) وأصيب بشظايا في مناطق متفرقة بجسده.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين في تعز والضالع، والذي نتج عنه قتل وجرح عدد من الأهالي الأبرياء بينهم 3 أطفال وامرأة.

وفي سياق متصل وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 21 ألف حالة انتهاك تعرضت لها الطفولة في اليمن من ميليشيات الحوثي خلال 4 سنوات.

وقالت الشبكة في تقرير لها إنها وثقت خلال الفترة من أول يونيو 2018م وحتى أول يوليو في العام الحالي 20,977 انتهاكا، طالت الأطفال في اليمن من جماعة الحوثي، إضافة إلى تهجير وتشريد 43,608 أطفال.

وأوضحت أن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الأطفال في اليمن تنوعت بين جرائم قتل الأطفال وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، نتيجة الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على غالب المحافظات اليمنية.

وأشارت إلى أنها سجلت 1343 حالة قتل خارج نطاق القانون، بينهم 31 رضيعا، كما سجلت الشبكة 1620 حالة إصابة بجروح متفرقة في الجسم، كما وثقت 321 حالة إعاقة دائمة للأطفال في اليمن، ولفت التقرير إلى توثيق 522 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، غالبهم تم اختطافهم لابتزاز أهاليهم.

وعن عمليات التجنيد الإجباري للأطفال، أوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي قامت بتجنيد 12,341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى استمرار عملية التجنيد الإجباري وفرضه على القبائل بالإكراه.

ووثقت الشبكة مقتل 1716 طفلا في المواجهات، أثناء قتالهم في صفوف جماعة الحوثي، بعد قيام الجماعة بالزج بهم في جبهات القتال، والذين تم تشييعهم في مواكب جنائزية معلنة، وجرى بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لميليشيات الحوثي.

وأكدت أن فريقها رصد إصابة 3114 طفلا، نقلتها عن سجلات أقسام الرقود في المستشفيات بمختلف المحافظات، منها محافظة صنعاء والمحويت وذمار والحديدة وحجة وإب تعز والبيضاء والضالع، ومن الكشوف الخاصة بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة لجماعة الحوثي.

انتهاكات بحق الأطفال في اليمن خلال 4 سنوات

