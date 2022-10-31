فلسطين: انتخابات إسرائيل لن تأتي بشريك للسلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل لن تأتي بشريك للسلام.

وأوضح في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، «إسرائيل تذهب إلى انتخابات عامة بعد أن عمدت حملاتها الانتخابية بمزيد من القتل والاستيطان والحصار ضد أبناء شعبنا.

وقال «ندرك أن هذه الانتخابات لن تأتي بشريك للسلام، ورغم ذلك نقول إن على العالم أن يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم أن يقف ويعلن أنه جاهز لإنهاء الاحتلال وأنه جاهز لإنهاء الصراع، وأن يعلن التزامه بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية».

وأضاف «على إسرائيل الذاهبة إلى الانتخابات ألا تبيح لنفسها ما تحرم الآخرين منه، هذه المدعية أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، تحرم الفلسطينيين من حقهم بالانتخاب، وتمنع الانتخابات في القدس في مخالفة لما نصت عليه الاتفاقيات».