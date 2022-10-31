شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات في التشيك دعما لأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينما تظاهر عشرات الآلاف في تجمعات سابقة احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة، ومساعدات جمهورية التشيك إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا، دافع المتظاهرون لتقديم مزيد من الدعم لكفاح أوكرانيا للدفاع عن نفسها.ووفقا لمنظمين، أراد المتظاهرون إظهار أن جمهورية التشيك قوية بما يكفي للتعامل مع الأزمة الحالية، ثم عدم الحاجة إلى الخوف.
وفي رسالة مصورة ألقت زوجة الرئيس الأوكراني (أولينا زيلينسكا) أيضا كلمة للمشاركين في التجمع، وأدانت الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات في التشيك دعما لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.