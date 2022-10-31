مظاهرات في التشيك دعما لأوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مظاهرات كبيرة عدة ضد الحكومة التشيكية، احتشد عشرات الآلاف «ضد الخوف»، في ساحة وينسيسلاس بالعاصمة براغ.

وبينما تظاهر عشرات الآلاف في تجمعات سابقة احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة، ومساعدات جمهورية التشيك إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا، دافع المتظاهرون لتقديم مزيد من الدعم لكفاح أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

ووفقا لمنظمين، أراد المتظاهرون إظهار أن جمهورية التشيك قوية بما يكفي للتعامل مع الأزمة الحالية، ثم عدم الحاجة إلى الخوف.

وفي رسالة مصورة ألقت زوجة الرئيس الأوكراني (أولينا زيلينسكا) أيضا كلمة للمشاركين في التجمع، وأدانت الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.