«ربيع التدمير».. أبو الغيط يعلّق على ثورات 2011.. ويؤكد: تسببت في معاناة الشعب العربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأزمات الحالية التي تمر بها عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى معاناة شعوبها في الفترة الحالية، يرجع إلى أحداث الربيع العربي في عام 2011.

وفي لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" الإثنين، وصف أبو الغيط ثورات الربيع العربي بـ “التدمير العربي”.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هذه الثورات جاءت نتيجة "لتدخلات خارجية، وفشل الأنظمة في إدارة شؤون الدول العربية، لذلك فإن الوضع صعب للغاية في عدد من الدول العربية".

ووصف أبو الغيط ثورات 2011 بـ “ربيع التدمير”، مؤكاً أنها دمرت الدول العربية وجعلتها لا تفكر إلا في أمنها ومشاكلها ومأساتها، لينتهي الحال إلى أن الانسان العربي لا يبحث إلا عن حل لمشاكله، هذه الحقائق أخفيت عن المتحمسين للثورة.

وتنطلق غداً الثلاثاء أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل.