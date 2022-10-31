جروندبرج يختتم زيارة إلى مسقط ضمن مساع لتجديد الهدنة باليمن

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج زيارتـه إلى مسقط، ضمن مساعي تجديد الهدنة في اليمن. وأوضح المبعوث الأممي، أنه التقى في مسقط بكبار المسؤولين العمانيين ورئيس ما يسمى وفد التفاوض الحوثي، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة في اليمن، ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع.



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