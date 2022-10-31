بايدن غاضب بعد مكالمة زيلينسكي

وبحسب القناة، «كان بايدن قد انتهى بالكاد من إخبار زيلينسكي، بأنه وافق على مساعدة عسكرية أخرى بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، ليقوم زيلينسكي على الفور في سرد بالتفصيل ما يحتاج إليه أكثر وما لم يتلقه بعد. ليفقد بايدن أعصابه حينها ويستشيط غضبا.. ورد بايدن قائلا حينها:
»إن الشعب الأمريكي كريم جدا، وإدارته والجيش الأمريكي يعملان بجد لمساعدة أوكرانيا«، ورفع بايدن صوته.
وقالت مصادر لم تسمها للقناة التلفزيونية:
«بعد التوتر الحاصل بين زيلينسكي وبايدن خلال مكالمة في يونيو، قرر فريقه
«زيلينسكي» محاولة نزع فتيل التوتر».
في نفس اليوم، شكر زيلينسكي علنا بايدن على المساعدة الموعودة، ووفقا للقناة، تحسنت العلاقات بين الرئيسين بعد ذلك.
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