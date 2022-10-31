31 أكتوبر , 2022 الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (أ ف ب). أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإثنين أن تركيا «عازمة على مواصلة الجهود والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية رغم التردد الروسي». وقال الرئيس التركي أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 تموز/يوليو في اسطنبول «مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، نحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية».

كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان: تركيا «عازمة على مواصلة الجهود» في إطار الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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