بدء أكبر تدريبات جوية على الإطلاق بين أميركا وكوريا الجنوبية

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما اليوم الإثنين مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأميركية، في بيان، الأسبوع الماضي إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية. وأضافت أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

وأدانت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة باعتبارها تدريباً على الغزو وإثباتاً للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول. وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ وأجرت تدريبات جوية وأطلقت قذائف المدفعية في البحر احتجاجاً على هذه التدريبات.