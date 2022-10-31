انت الان تتابع خبر تعرف على مركز العراق ضمن تقرير النقد الدولي لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صندوق النقد الدولي بحسب التقرير إن "البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي شهدت تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا التي لاتزال آخذة في الاتساع".وأضاف: أن "الوضع الاقتصادي لا يزال محتفظا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، لكن معدلات التضخم ترتفع بشكل مفاجئ في منطقة الشرق الاوسط، لتتعرض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية".

وتشير التوقعات في المنطقة إلى "نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتصل نسبته إلى 5.0% خلال 2022، الذي يعد ارتفاعا من 4.1% في 2021".

واللافت في تقرير الصندوق، أن ليبيا ستتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في 2023، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 17.9%، تليها جيبوتي (5%)، ومن ثم موريتانيا (4.8%)فيما حل العراق سابعا في ترتيب الدول العربية بنسبة (4.0)".



وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية في 2022 و2023 كتالي:

(الدول مصنفة بناء على الأداء الاقتصادي في 2023):