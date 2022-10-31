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قبيل مونديال 2022.. لوكاكو يتعرض لإصابة بالغة في الفخذ

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436756-638028252414067247.jpg

2022-10-31 | 15:59

قبيل مونديال 2022.. لوكاكو يتعرض لإصابة بالغة في الفخذ

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، أن المهاجم روميلو لوكاكو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته من غياب دام شهرين بسبب إصابة سابقة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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