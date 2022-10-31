قبيل مونديال 2022.. لوكاكو يتعرض لإصابة بالغة في الفخذ

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، أن المهاجم روميلو لوكاكو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته من غياب دام شهرين بسبب إصابة سابقة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.