انت الان تتابع خبر وزير النقل يلغي الصلاحيات الممنوحة لوكلاء ومدراء الوزارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع السعداوي، وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً لأحكام المادة (2/ أولاً) من قانون وزارة النقل رقم 7 لسنة 1994 والمادة 2 من نظامها رقم 6 لسنة 1995 النافذين".

وأضافت، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولأجل إعادة تنظيم أعمال الوزارة طبقاً للصلاحيات المنوطة بنا قانوناً وما يستلزمه مبدأ إعادة توزيع المهام من حيث ما يتصل بصلاحيات الوزير المحددة بأصل القانون وما يمكن منحه إلى وكلاء الوزارة أو المدراء العامون في دوائر وتشكيلات الوزارة ولأجل ضمان حسن سير الأعمال بانتظام واستمرار، تقرر: إلغاء العمل بكافة الصلاحيات الممنوحة سابقاً للوكلاء والمدراء العامون ولحين إصدارنا أوامر لاحقاً بتنظيم أعمال الوزارة وفقاً للسياقات القانونية والإدارية ومتطلبات العمل".



أدناه الوثيقة: