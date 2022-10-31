شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "التنسيقية": تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات ينعكس على معدلات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التعديل يضمن الاستدامة في التعويضات في قطاع المقاولات، وهو قطاع حيوي يترتب عليه إنجازات كثيرة تتعلق بالبنية الأساسية"، وأَضاف خلال الجلسة العامة: "كما ينعكس على معدلات التشغيل في الفترة الحالية"، مطالبا بتعميم الفكرة على باقي القطاعات التي تحتاج تحركات مشابهة من الدولة " .

جدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجاز المشروعات القومية.