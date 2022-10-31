شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد نائب التنسيقية: تعديلات قانون المقاولات تسهم فى تحسين بيئة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة إيجابى، ويساهم فى تحسين بيئة أداء الأعمال.

وأضاف" فريد" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، هذه الخطوة إيجابية لأنها تساهم فى تحسين وجودة مناخ أداء الأعمال فى مصر,

وأشار "وكيل لجنة التضامن الإجتماعى عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين"، أننا فى حاجة إلى خلق آلية دائمة لتنظيم لمسألة التعويضات فى مختلف القطاعات في ظل التغيرات الكبيرة فى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني وزيادة مرونته، وأعلن "فريد "موافقتة من حيث المبدأ على مشروع التعديلات.