شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سوف يتم صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ 300 جنية شهرياً مع مرتب شهر نوفمبر 2022، مشيداً بحرص الدولة على دعم المؤسسات الصحفية القومية لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية.

وأكد الشوربجي تقدير وامتنان الهيئة الوطنية للصحافة والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استهدفت التخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بموافقة الحكومة على طلب الهيئة بصرف العلاوة الاستثنائية للمؤسسات الصحفية القومية، واستجابة الدكتور محمد معيط وزير المالية.