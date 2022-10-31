شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين السابق بالبحرين: انطلاق قناة القاهرة الإخبارية إضافة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الكاتبة الصحفية عهدية السيد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية السابقة، مصر على إنطلاق قناة القاهرة الإخبارية، مضيفة أن إطلاق تلك القناة يؤكد أن المسيرة الإعلامية في مصر مستمرة في التطور والنماء، وأنه من خلال الشاشة يستمر الصحفيين والإعلاميين برفع راية السلطة الرابعة من خلال أصواتهم وأقلامهم المميزة.

وأضافت عهدية السيد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر كانت دائما ولادة ومدرسة في الصحافة والإعلام، وأن انطلاقة قناة القاهرة الإخبارية يعد إضافة نوعية نتطلع إلى نجاحها، متابعة :" ولا ننسى أن الإعلام المصري أيضا لعب ويستمر في لعب دورا هاما من خلال مصداقيته في الدفاع عن مكتسبات بلداننا العربية، وحماية أمن واستقرار شعوبنا، فالإعلام المصري لم يكن أبدا صوتا صان مصر فقط، بل كل الوطن العربي، ونحن بأمس الحاجة اليوم إلى قنوات إخبارية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه منطقتنا في ظل كل ما نمر به هذه الأيام".

وأكد على أن الإعلام المصري إعلام صادق وقوى، وله تأثيرا كبيرا على توصيل المعلومة للمشاهد في الوقت الذي يعتقد الكثير أن وسائل التواصل الاجتماعي استحوذت على الدور الجبار لوسائل للإعلام التقليدية، متابعة :"ويأتي انطلاق قناة القاهرة الإخبارية ليؤكد على أن السلطة الرابعة من خلال الصحافة والتلفزيون والإذاعة لا زالت تتربع على عرش المصداقية من خلال حرية التعبير المسؤولة التي كانت دائما تحمي أوطاننا من أخطار الأخبار الزائفة، والتنظيمات الارهابية، والتطرف الفكرى وغيرها من تحديات تواجهها شعوبنا".