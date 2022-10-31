إجراء عاجل من "عمليات المعلمين" بشأن اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، بلاغاً من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، اليوم الإثنين، يفيد تعرض (ش-م)، مدير مدرسة الثورة الابتدائية، التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط، بالسباب من قِبل ولي أمر وزوجته داخل المدرسة، وتم تحرير محضر إثبات حالة التعدي بمركز شرطة أبنوب.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت علي حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، بالوجود مع مدير المدرسة، على أن يتولى محامي النقابة الفرعية محضر الشرطة المقدم ضد ولي الأمر وزوجته، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق مدير المدرسة القانوني والأدبي.

وأكد عزت علي حسن، رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، أن ولي الأمر قام بالتعدي على مدير المدرسة بالسباب، وذلك بعدما تم استدعاؤه، لكثرة شكوى المعلمين والطلاب من ابنه.

وكانت نقابة المعلمين قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أية مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.