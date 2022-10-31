أهالي: التعديات تغلق مدخل محطة القطارات دسوق.. ومصدر في السكة الحديد يرد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تضرر أهالي في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسبب التكدس عند بوابة محطة قطار دسوق، موضحين أن المنطقة تحولت إلى معبر واحد فقط أمام دخول وخروج الركاب والمسافرين بسبب غلق البوابة نتيجة بناء تعديات مخالفة في حرم السكة الحديد.

الدكتور محمد سعد، صيدلي أكد لمصراوي أنه كأحد أبناء مدينة دسوق تقدم بعدة شكاوى بسبب تحول بوابة مدخل محطة قطار دسوق بناحية شارع سعد إلى معبر واحد فقط أمام دخول وخروج الركاب والمسافرين وغلق باقي مداخل البوابة بسبب عملية التكدس، والازدحام الذي تسبب فيه مسئولي هيئة السكة الحديد.

ولفت إلى أنه منذ إجراء غلق نصف البوابة بالصاج وأصبحت معبرًا واحدًا فقط يحدث عنها تكدس وازدحام وكلاهما له عواقب خطيرة ووفق ذلك تقدم بشكوى إلى بوابة الشكاوي الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء برقم 5642112 بتاريخ 10 أكتوبر 2022، كما جرى تقديم المحضر رقم 3821 لسنة 2022 إداري قسم شرطة بندر دسوق نظرًا لخطورة الوضع الحالي للبوابة.

وكشف شريف عبدالوهاب، محام من أبناء مدينة دسوق عن السبب وراء ذلك هو تقاعس مسئولي السكة الحديد بسبب استيلاء بعض الأشخاص أمام مرأى ومسمع من الجميع على مساحة قطعة أرض مملوكة لهيئة السكة الحديد بطريقة مريبة ما أدى إلى تغير معالم البوابة واصبحت معبرًا واحدًا فقط.

وقال إن التعديات أصبحت عبارة عن مبنى دور أرضي مكون من 3 محال ما أدى إلى غلق البوابة الفعلية الرئيسية أمام دخول وخروج المسافرين ما جعل الفوضى تعم المكان داخل محطة قطار دسوق وبذلك الوضع سوف يعرض حياة المواطنين للخطر فلا يجوز قانونًا استغلال أو تخصيص تلك القطعة نظرًا لتعارضها مع المصلحة العامة.

وطالب محمد غلوش، عامل من أبناء دسوق مسئولي السكة الحديد، وأعضاء مجلس النواب بضرورة التحرك الفعلي وإعادة بوابة محطة قطار دسوق الرئيسية المعروف تواجدها بناحية شارع سعد إلى مكانها الطبيعي لتصبح معبرين أمام دخول وخروج المسافرين وليست معبرًا واحدًا منعًا للزحام والتكدس.

وفي السياق أكد مصدر بمحطة قطار كفر الشيخ في تصريحات خاصة لمصراوي إن محطة قطار دسوق تقع إداريًا في هيئة السكة الحديد بدمنهور بمحافظة البحيرة ليست في كفر الشيخ وبناء على شكاوى المواطنين بخصوص تلك المشكلم فهناك فعليًا تعديات يسأل عن التحرك بشأنها مسئولي السكة الحديد في دمنهور.