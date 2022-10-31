"سياحة النواب": استمرار عروض "الصوت والضوء" حتى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنها تلقت إخطارًا من شركة الصوت والضوء يفيد إتاحة العروض بالهرم اعتبارًا من ١ نوفمبر بواقع ٤ أيام أسبوعيًّا، وحتى 30 يونيو من العام المقبل.

وأوضحت علي، في تصريحات أدلت بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن القرار جاء استجابة لمطالب اللجنة خلال اجتماعها الأخير الخاص بهذا الأمر، والتي شددت خلاله على ضرورة عدم توقف العروض والالتزام باستمرارها.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة أن القرار تم إرسال خطاب رسمي منه إلى غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، حيث من شأنه أن يعيد رواج البرامج ويزيد الوفود السياحية في منطقة الأهرامات.

وثمنت النائبة الاستجابة السريعة من جانب الشركة وتفهمها الآثار السلبية التي كان سيتكبدها القطاع والشركات حال توقف العروض، لافتةً إلى أن اللجنة ستواصل فتح هذا الملف خلال اجتماعها المقبل.

يُذكر أن شركة الصوت والضوء أعلنت في وقت سابق إيقاف عروضها بمنطقة الأهرامات بداية من أول نوفمبر للبدء في أعمال التطوير باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الترجمة المتطورة.