البنك العربي الأفريقي و"كايش" يطلقان برنامجا لتمويل الشركات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية المعروفة باسم "كايش" شراكة لإطلاق برنامج تمويل سلاسل الموردين وذلك لإتاحة حلول تمويلية تستهدف العملاء من الشركات العاملة بالسوق المصري وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه الشراكة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك على التعاون مع رواد الأعمال والشركات الناشئة الواعدة لتقديم المنتجات التكنولوجية المبتكرة.

وأضاف أن ذلك يأتي من أجل المساهمة في تيسير حلول الخدمات المصرفية والمالية للمجتمع المصري، من خلال "كايش" وحرصها على إتاحة خدمات التكنولوجيا المالية لمختلف عملاء البنوك من الشركات في مجال تمويل سلاسل الموردين.

وشهد توقيع الشراكة، بحسب البيان، كلٌ من هيثم المعايرجي مساعد العضو المنتدب ورئيس عمليات المجموعة والتحول البنكي للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمود حسن وعادل البوصيلي مؤسسي شركة "كايش".

وبتوقيع هذه الشراكة، تصبح "كايش" أولى الشركات المصرية الناشئة التي تتيح بالتعاون مع القطاع المصرفي حلول تكنولوجية لتمويل الأوراق المالية مثل الفواتير المعتمدة؛ مما يساعد في سد فجوة رأس المال العامل التي أصبحت من أهم تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحسب البنك.

وذكر البنك أن تلك الشراكة تأتي أيضا في إطار جهود تحقيق استراتيجية البنك في تطوير مجال التكنولوجيا المالية وتقديم الحلول الرقمية التي تتماشى مع تطور احتياجات العملاء.

وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تعزيز مبادرة الشمول المالي وإتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 75% من الناتج القومي، وتمكين مصر من التحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار البنك إلى أن هذا يأتي ضمن أهداف البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع والنمو بما يخدم الاقتصاد المصري، واستراتيجية الشمول المالي، وفي الوقت نفسه يساعد التمويل الإلكتروني على سرعة أداء العمليات التمويلية، وتجنب مخاطر التعامل النقدي.

وقال تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن التعاون مع شركة كايش سوف يدعم تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حلول ذكية لتمويل سلاسل الموردين وتسهيل معاملاتهم.

وأضاف أن البنك العربي الأفريقي الدولي يضع على رأس أولوياته تمويل سلاسل الموردين مع إمكانية استقطاب شركات كبرى، كما يهدف إلى التوسع على مراحل مختلفة لتسهيل تمويل رأس المال العامل للشركات العاملة بالسوق المصري وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءا كبيرا من العمالة المصرية.

وأوضح خليفة أن ذلك يؤكد جهود البنك الفعالة في مجال دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف الشمول المالي.

وقال هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب ورئيس عمليات المجموعة والتحول البنكي بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن البنك أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع شركة ناشئة في مجال تمويل سلاسل الموردين لإيجاد حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير منتجات وخدمات البنك وتعزيز التجربة البنكية للعملاء، بالإضافة إلى تسهيل تعاون البنك وشركات التكنولوجيا المالية مما يعزز الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.

وقال محمود حسن مؤسس "كايش": "يعد هذا التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي أول شراكة بين شركة كايش وبنك خاص، ونطمح في الفترة القادمة في التعاون مع فريق عمل البنك العربي الأفريقي الدولي لإطلاق برنامج تمويل سلاسل الموردين بدءاً بالفواتير المعتمدة".

وأضاف أنهم نجحوا خلال الأشهر الماضية بالتعاقد مع عدد من الشركات الكبرى ومورديهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاشتراك والاستفادة من البرنامج.

وذكر عادل البوصيلي مؤسس الشركة: "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية مما انعكس إيجابياً على السوق المصري خاصةً من ناحية إطلاق عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال".

وتوقع أن تكون الفترة الحالية وخصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي هي الاختبار الحقيقي لشركات التكنولوجيا المالية ونماذج عملها، حيث تطمح الشركة أن تعيد صياغة شكل العمليات التمويلية.