غلق مخبز وتحرير 20 مخالفة خلال حملة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حملة على المخابز البلدية بمدينة النوبارية.

أسفرت الحملة عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه الخبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرامًا للرغيف الواحد.

كما ضبطت الحملة مخالفات داخل 20 مخبز آخر، منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

حررت المحاضر اللازمة، و اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.