متحف الحضارة يحرك أسعار التذاكر.. تعرف على القيمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرك المتحف القومي للحضارة المصرية، أسعار تذاكر الدخول للأجانب لتصبح ٢٤٠ جنيها للزائر، ١٢٠ للطالب الأجنبي.

وأبقت إدارة المتحف على نفس أسعار دخول المصريين، دون تغيير وهي ٦٠ جنيها، و٣٠ جنيها للطالب.

وقد أصبح المتحف قبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية خلال تواجدهم في مصر، وإدراجه ضمن قائمة الزيارات السياحية الهامة في محافظة القاهرة الكبرى حيث شهد زيارة عدد كبير من روؤساء الدول و الحكومات، والوزراء، والسفراء والشخصيات الهامة وكذلك مشاهير الفنانين وعدد من المؤثرين المصريين والأجانب على حد سواء.

وبحسب منشور للمتحف، حرص المتحف منذ افتتاحه على القيام بدوره كمنارة حضارية ثقافية تعليمية وفنية، حيث أقام بمسرحه سلسلة من الفعاليات الفنية و الثقافية لكبار الفنانيين و الموسيقيين المصريين مثل الفنان عمر خيرت و عازفة الهارب الشهيرة منال محي الدين و مغنية الاوبرا العالمية فرح الذيباني و غيرهم بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات و الندوات الأثرية و العلمية والثقافية والمعارض الفنية.

وفي إطار الاهتمام برفع الوعي السياحى و الأثري لدي الشعب المصري تظم المتحف سلسلة من ورش العمل التعليمية والفنية لمختلف الفئات العمرية من الصغار والكبار وطلبة المدارس ولذوي الهمم.​