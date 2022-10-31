مسيرة شبابية خلال فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ.. والمحافظ يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ باتت جاهزة ومستعدة لانطلاق قمة المناخ، التي من المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من نحو 197 دولة، إضافة إلى قادة ورؤساء وشخصيات سياسية من هذه الدول.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يجري تنظيم مسيرة شبابية على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المسيرة تنظم في حديقة السلام بالقرب من المنطقة الخضراء، لدعوة العالم للحفاظ على البيئة، والمطالبة بالتزام كافة الدول بالتوصيات التي ستعلن في نهاية قمة المناخ، من أجل الحفاظ على البيئة، والحد من التلوث الذي بات يهدد العالم أجمع.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذه المسيرة العديد من الشخصيات العامة، والشباب، رافعين شعارات تحث على الحفاظ على البيئة، والحد من التلوث.

وأوضح أن مثل هذه الفعاليات "المسيرة"، يجري تنظيمها خلال المؤتمرات والندوات التي تناقش القضايا التي تمس العالم بحديقة السلام بشرم الشيخ، بهدف توجيه نظر العالم إلى أنه يوجد خطر يهدد حياة الجميع، ولابد أن يتكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء تُعد منصة تمكن مجتمع رجال الأعمال، والشباب، والمرأة، والمجتمع المدني، والسكان المحليين، والأوساط الأكاديمية، والفنانين، ومجتمعات الموضة من كافة أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم، وذلك من خلال المعارض والأحداث الجانبية التي سيجري إقامتها بها، كما ستسمح بتوفير حلقة وصل بين الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضين، للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة، إضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة بتغير المناخ، وتنظيم مجموعة من الأحداث الجانبية المتعلقة بموضوعات هامة مثل التمويل، ومشاركة الشباب والمجتمع المدني والمرأة، والتنوع البيولوجي، والحلول القائمة على الطبيعة والحياد الكربوني.