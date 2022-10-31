«واشنطن بوست»: «تويتر» تستغني عن ربع العاملين في جولة أولى من خفض الوظائف

31 أكتوبر , 2022
«تويتر» تستغني عن ربع العاملين في جولة أولى من خفض الوظائف (أ ف ب).
أوردت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصدر مطلع إن شركة «تويتر»، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.
وجاء في تقرير الصحيفة أن المحامي المشهور أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف.
وبحسب سجل تنظيمي زاد عدد العاملين في «تويتر» في نهاية عام 2021 على سبعة آلاف موظف ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين.
ونفى ماسك تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن تسريح عاملين في «تويتر» قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
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