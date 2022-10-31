شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق أكبر سلسلة حوارات مجتمعية بمشاركة كافة الفئات فى قرى الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع، تطلق مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، وبمشاركة القوي الطبيعية بالمحافظات، وذلك من خلال سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها في مراكز المرحلة الثانية من المبادرة، والتي بدأت بمحافظة البحيرة؛ مركز الدلنجات، بإجراء حوارًا مجتمعيا داخل المركز وذلك في إطار جولات مبادرة " حياة كريمة " للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقري محافظات المرحلة الثانية.

وتوافد الآلاف من أهالى محافظة البحيرة للمشاركة في أولى الحوارات الجماهيرية لحياة كريمة في المحافظة، وقد شارك في هذا اللقاء مواطنين من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية.

وتناول اللقاء القضايا الملحة علاوة على الحديث حول المبادرة الرئاسية وأهدافها، والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في كافة محافظات المبادرة.

وتم فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات المواطنين ليتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة واشراك المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ثراء مخرجات الحوار الوطني.

وتأتي تلك اللقاءات الجماهيرية ضمن دعوة مجلس الأمناء الحوار الوطني لكافة الكيانات الأهلية الفاعلة، لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية في مختلَف المحافظات، لتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.

كما يناقش منسقي مؤسسة "حياة كريمة" المطالب والمشروعات التي تم اقتراحها من قبل المواطنين، مؤكدين أنه سيتم مراجعتها والعمل علي قدم وساق لتنفيذ هذه المشروعات لتعود بالنفع والفائدة عليهم لتغيير حياتهم للأفضل.

يأتي ذلك في إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوي و لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم.