31 أكتوبر , 2022
الصين تطلق آخر مكونات محطتها الفضائية (أ ف ب).
أطلقت الصين اليوم الإثنين آخر وحدة من الوحدات الثلاث التي ستتكون منها محطتها الفضائية التي تتجّه إلى أن تكون ثاني موقع فضائي مأهول بشكل دائم في مدار منخفض حول الأرض بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).
وتم إطلاق الوحدة «منغتيان» التي ليس بها طاقم على الصاروخ لونغ مارش 5 بي، وهو أقوى صاروخ صيني، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في إقليم هاينان، وهو جزيرة في جنوب الصين.
وفي أبريل/نيسان 2021 بدأت الصين في إنشاء محطتها الفضائية وذلك بإطلاق الوحدة «تيانخه»، وهي مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء. وفي يوليو/تموز من العام الجاري أطلقت الوحدة ونتيان أو «الانطلاق إلى السموات» وهي وحدة مختبر ستُجرى فيها التجارب العلمية.
ومن المتوقع أن تلتحم منغتيان، وهي وحدة مختبر أيضاً ويبلغ وزنها 23 طناً، بمنفذ محوري في طرف من تيانخه في وقت لاحق اليوم الإثنين.
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