قرار روسيا بشأن توريد القمح لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين 31 أكتوبر، أن روسيا ستفي بكافة التزاماتها لتوريد القمح لمصر، بعد تعليق مشاركتها في "صفقة الغذاء" ونتوقع إيجاد أفضل الحلول التي من شأنها استمرار التعاون في هذا المجال.

وقال بوجدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول مدى تأثير تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الغذاء" على توريد القمح الروسي لمصر: "كل ما اتفقنا عليه مع شركائنا، بما في ذلك شركاء مهمين مثل مصر، والتي لدينا معها قدر كبير جدًا من التعاون في مختلف المجالات، سيتم تنفيذه".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين 31 أكتوبر، إن موسكو ستساعد الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب، مشيرًا إلى تفهم الشركاء الموقف الروسي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أنهم يفهمون كل شيء على أكمل وجه، ولديهم المعلومات".

وردًا على سؤال "سبوتنيك" عما إذا كانت روسيا ستساعد الدول الأفريقية قال بوجدانوف "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، مثل هذه الاتصالات جارية وستستمر، وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو الماضي، وذلك تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحًا.

ويُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قالت يوم السبت 29 أكتوبر، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".