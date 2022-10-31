شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: قانون التعويضات هام ويساند الشركات فى مواجهة تحديات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر في هذا القانون.

وأضاف السباعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعى للقوانين وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف.

كما أعلن السباعى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.