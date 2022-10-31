شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل نجاتى نائب التنسيقية: نشكر الحكومة على قانون تعويضات عقود المقاولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، وأمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال "نجاتي"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين: "الصراحة أن تغيير الفكر الحكومى لنصل لمشروع قانون لننتقل من قانون استثنائى إلى قانون لدائم لحل المشكلات التى تقابل شركات المقاولات العامة والمشروعات الحكومية هو شىء تشكر عليه الحكومة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس".

وتابع "نجاتي": "الحكومة لازم تكمل ويكون هناك رسالة منها للمستثمر الأجنبي والمحلى بأن كل من شارك فى بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، الحكومة تضع تعويض لهم لأنهم شاركوا فى مهمة وطنية"، مستطردا: "هذه رسالة مهمة جدا للقطاع الخاص عندما يشترك مع الحكومة فى مشروعات وطنية تمنحه تعويض عندما يخسر، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".