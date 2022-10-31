شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن قانون التعويضات: يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص رغم الأزمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يتماشى مع الفكر الجديد لتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص موجها الشكر للحكومة على هذا المشروع، كما أعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين.

فيما أكد النائب ايهاب زكريا، أن مشروع القانون الجديد يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص خاصة في ظل الأزمة العالمية، كما أن التعديل يمثل انعكاسا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تؤكد على التنافسية والتوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام.

فيما أكد النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون الجديد هام للغاية، كما أن الحكومة أصبحت تبادر أن تنظر لمصلحة القطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن هناك مجهود ضخم تم بذله داخل اللجنة المشتركة للخروج بهذا القانون بهذا الشكل .

كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل أكثر من 90 صناعة وطنية، لافتا إلى أن التعديل الجديد يمثل انتهاج خطوات دائمة من أجل خطوة مصلحة عامة للاقتصاد المصرى، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

فيما وجه النائب سعد الفقى، الشكر للحكومة على هذه التعديلات وعلى المجهود المبذول، ولأول مرة الحكومة تقدم قانون لصالح المواطن والشركات، كما أعلن موافقته على القانون.

بدوره أكد النائب طارق نصير أن القانون يأتى للتوازن المالى بين القطاعات وكذلك مجابهة التغيرات فنتيجة لتداعيات الحرب الروسية، كما أن هذا القانون يأتى تماشيا مع معايير الحوكمة والشفافية.

كما أعلن النائب محمود سامى إمام، موافقته على القانون من حيث المبدأ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تستدعى أن تقف الدولة مع كل من هو قائم بأعمال التوريدات والإنشاءات وقد تمتد الأزمة لسنة قادمة.

كما أعلنت سناء سليمان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يتماشى مع السياسة الحالية للدولة لتشجيع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة واستنهاض في مجالات المقاولات .

أضافت أن الفكر الحالى للحكومة يؤكد رغبتها في مواكبة كل التغيرات وتدخلها لحل الإشكاليات وحلها بكل الطرق منها التشريع، معلنة موافقتها على القانون من حيث المبدأ.